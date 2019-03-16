В Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались

В субботу, 16 марта, перед началом предвыборного митинга Петра Порошенко, в Полтаве произошли беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», члены «Национального корпуса» спровоцировали правоохранителей на решительные действия.

Как передает издание «Полтавщина», инцидент случился на Театральной площади, где, по словам очевидцев, группа молодчиков с полузакрытыми лицами и начала бросать в сторону сцены какие-то предметы, а в правоохранителей ‒ игрушечных свиней.

По данным издания, таким образом представители «Нацкорпуса» требовали привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за масштабные хищения в оборонной сфере.

Сообщается, что в ситуацию были вынуждены вмешаться представители органов правопорядка, которые задержали и доставили в отделение около 10 активистов. Предварительная квалификация их действий ‒ мелкое хулиганство.

Как писала «Фраза», Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко.

Ранее националисты атаковали Петра Порошенко во время митинга в Черкассах.