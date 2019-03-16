Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко

В субботу, 16 марта, в Киеве проходит акция протеста «#СвинарчуковПорошенка ‒ за решетку!», организованная общественным движением «Национальный корпус».

Как выяснили журналисты «Фразы», после сбора на Майдане Независимости многочисленная толпа направилась в Правительственный квартал.

Как передает «Страна», возле здания Администрации президента шествие «уткнулось» в кордоны полиции, после чего всем желающим раздали плюшевых свиней ‒ в напоминание об Олеге Гладковском, настоящая фамилия которого ‒ Свинарчук. Кроме того, активисты принесли к АП огромную рогатку, которую стали заряжать свиньями и таким нехитрым способом «стрелять» по административному зданию и охраняющим его полицейским.

Сообщается, что к «метателям» присоединились и многие другие участники шествия, в результате прилегающая к зданию территория оказалась усыпана плюшевыми игрушками.

Как писала «Фраза», националисты атаковали Порошенко в Черкассах.

Позднее нацкорпус наведался на митинг Петра Порошенко в Житомире.