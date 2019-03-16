Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»

На канале «Фразы» появилось новое видео. В одной подборке собран каталог самых ярких и необычных находок на Марсе.

Как ранее сообщалось, в начале марта 2019 года марсоход Curiosity сделал снимок поверхности Марса, который всерьез заинтриговал исследователей. В центре фотографии находится небольшой объект, явно искусственного происхождения. Объект выглядит как металлическая деталь, грубо оторванная от чего-то. В детали видно аккуратное и ровное круглое отверстие, словно от заклепки. Многие склоняются к тому, что этот снимок является одним из самых интригующих за последние годы.