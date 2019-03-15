Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса Красное Поле в Хусте. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на видеохостинге Youtube.

Как следует из ролика, конфуз произошел во время перечисления президентом заслуг закарпатцев в деле защиты Украины.

«И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных – всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», – заявил Петр Порошенко, допустив нелепую оговорку.

Как писала «Фраза», Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии.

Ранее Петр Порошенко даже станцевал, рассказывая анекдот про Кубу.