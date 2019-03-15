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Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ

Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ

В данный момент, 15 марта, протоиерей Виктор Земляной, который возглавляет отдел по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии УПЦ, находится на допросе в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля. Как выяснили журналисты «Фразы», перед началом этой встречи священник записал видеообращение.

Видео опубликовал Информационно-просветительский отдел УПЦ.

 

Свое послание он записал сегодня утром. «Сейчас я совершаю богослужение, по окончании которого буду ехать на допрос», - сообщил он.

Отец Виктор напомнил, что это уже не первый вызов в СБУ, по убеждению священнослужителя, его «фактически хотят заставить замолчать, перестать действовать в рамках своих полномочий, как главы отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов».

«Их интересует распространение религиозной литературы на церковную тематику, где рассказывается о церковных разделениях, об их последствиях, их угрозах, которые они несут для нашего государства. Эти книги в свободном доступе. Именно по этой причине меня снова на прошлой неделе, в среду, пробовали вызвать в СБУ», - сообщил он.

Он отметил, что постоянное давление оказывается и на членов его семьи, на прихожан, происходят периодические обыски у юристов, журналистов епархии.

Несмотря на это, рассказал он, «наши храмы переполнены, за нами идут тысячи и тысячи людей, зато все наши храмы, которые захвачены представителями ПЦУ, стоят почти пустые».

Его активная позиция по отстаиванию прав и свобод верующих Ровенской не нравится чиновникам местной администрации и другим представителям власти. Протоиерей Виктор подчеркнул, что за последний период удалось вернуть три храма, которые были незаконно захвачены в 2015-2017 гг. И предупредить захват 27 церквей религиозных общин Украинской Православной Церкви на Ровенщине.

Священник заверил, что будет продолжать свою деятельность, согласно со своими полномочиями по обеспечению межконфессионального мира в Ровенской епархии и, в случае продолжения давления на него и других верующих епархии, обращаться за защитой в международные правозащитные организации.

Отец Виктор обратился к духовенству и мирянам: «не бойтесь никого и ничего, потому что с нами Бог». А также к сторонникам Православной Церкви Украины: «Мы граждане одного государства, а вас учат, что мы враги - это уже зло. Кто сеет зло, то посланник дьявола. Я очень искренне прошу вас, не склоняйтесь на эти различные провокации».

«Люди, которые идут против Церкви, очень прошу, задумайтесь над тем, что вы делаете, вы идете против Матери, Невесты Христовой, вы поднимаете руку на священнослужителей. Опомнитесь, не делайте этого зла, подумайте о своих детях, о своих близких, о своих потомках, ибо Господь палкой никого не наказывает. «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6: 7), - говорится в Священном Писании», - сказал он.
5 декабря 2018 года 14 священников были вызваны на допросы в Управление СБУ в Ровенской области: 13 – из Ровенской епархии и один священник из Полесско-Сарненской.

Ранее «Фраза» сообщала, что СБУ проводит обыски в фирме, которая обычно охраняет храмы и мероприятия УПЦ.

Тэги: общество, СБУ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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