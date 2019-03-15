Ультрас «Динамо» исполнили любимую фанатскую песню про Путина

Фанаты киевского «Динамо» во время ответного матча 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы неистово поддерживали свою команду. Как передает корреспондент «Фразы», в начале поединка устроили перфоманс в поддержку пленных украинских моряков, а посреди матча они спели «народную» фанатскую песню, посвященную президенту России Владимиру Путину.

К великому сожалению, это не спасло киевлян от разгромного поражения и вылета из турнира.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» бесславно вылетело из Лиги Европы, уступив в домашнем поединке лондонскому «Челси» со счетом 0:5.

Неделей ранее в Лондоне «Челси» обыграл киевлян со счетом 3:0.