Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)

В Сети появилось полное видео теракта в Новой Зеландии, которое снимал сам же стрелок Брентон Таррант. Как выяснили журналисты «Фразы», кадры расстрела убийца транслировал в соцсеть, однако аккаунт вскоре заблокировали.

На видео хорошо видно, как австралиец передвигался по городу с огнестрельным оружием, как в компьютерной игре, расстреливая всех на своем пути. Перед началом нападения Брентон Таррант сказал: «Помните, парни, подписывайтесь на Пьюдипая», сообщает «Обозреватель».

Отметим, что по последним данным в результате теракта погибли 49 человек, еще 40 получили ранения.

Тем временем российская организация «Верное казачество» заявила, что соратники гражданина Австралии Брентона Тарранта, расстрелявшего десятки людей в Новой Зеландии, могут быть связаны с Украиной.

Ранее «Фраза» сообщала, что рано утром в пятницу, 15 марта, в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) четыре националиста совершил нападения на местные мечети. Одним из нападавших был австралиец Брентон Таррант.