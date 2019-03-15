В Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео

В Деснянском районе Киева в школе №294 девочки-подростки избили свою одногодку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, школьницы напали на свою одногодку и решили наказать ее за какую-то провинность. На видео видно, как ее избивают руками а потом, повалив на землю, и ногами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.