Националисты устроили кровавую бойню в мечетях Новой Зеландии

Рано утром в пятницу, 15 марта, в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) четыре националиста совершил нападения на местные мечети. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается о многочисленных погибших.

Уже известно, что одним из нападавших был австралиец Брентон Таррант.

Полиция сообщает, что все террористы были задержаны.

По предварительным данным, националисты устроили бойню в двух мечетях. Сообщается приблизительно о трех десятках погибших людей. Около полусотни людей получили ранения.

Также известно, что накануне нападения в социальных сетях появился манифест убийц, где они призывали провести теракты в Европе и, в частности, убить немецкого канцлера Ангелу Меркель и турецкого лидера Реджепа Эрдоган.

Сейчас полиция просит закрыть все мечети в стране в связи с угрозой новых нападений.

Как писала «Фраза», у берегов Новой Зеландии произошло массовое самоубийство дельфинов.

Ранее в небе над Новой Зеландией засекли нечто пугающее.

Также в Новой Зеландии легализовали марихуану, но не для всех.