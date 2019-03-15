В Киеве, выпав с балкона на 21-м этаже, погиб мужчина (18+)

Вечером четверга, 14 марта, в Киеве на Днепровской набережной, 19 погиб человек. Как выяснили журналисты «Фразы», 34-летний мужчина выпал с балкона на 21-м этаже.

Как передает «Информатор», от падения с такой высоты мужчина скончался на месте.

Когда произошла трагедия, в квартире с ним находились его бывшая девушка и мать.

Сейчас выясняются детали инцидента.

Видео 18+ с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве 6-летнего ребенка едва не убило апельсином.

Ранее на окраине Киева молодой парень убил своего соседа-пенсионера.