Что общего между Порошенко, свиньей и сериалом «Черное зеркало»? Новое видео на канале «Фразы»

На канале «Фразы» появилась видеоверсия статьи Валентина Бушанского «Смотрясь в „Черное зеркало“». В статье речь идет о сериале «Черное зеркало», первый сезон которого в 2011 году появился на британском телевидении.

На украинских телеэкранах первые три сезона «Черного зеркала» были показаны в 2013 году. Но как-то не снискали внимания аудитории. В марте 2018 года в Netflix сообщили о работе над пятым сезоном.

Говоря о сериале, автор обращается исключительно к политической теме. Ее развитие, а не только рассказ о технических инновациях дает основания причислять «Черное зеркало» к антиутопическому дискурсу.