В ЮАР засняли уникального розового слоненка

На территории национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике удалось снять на видео уникального розового слоненка. Как выяснили журналисты «Фразы», забавное животное могло стать «жертвой» генной мутации.

Как сообщается на канале Cater Clips в Youtube, автором видео стал стрингер Тим Янсен ван Вуурен, сопровождавший группу туристов во время «сафари».

На кадрах видно, как маленький слоненок редкой розовой окраски гуляет вместе со взрослыми сородичами.

Предположительно, розовому слоненку на момент съемки не более двух-трех недель от роду. Необычный окрас животное могло приобрести из-за мутации, называемой лейцизмом.

Как писала «Фраза», в Африке обнаружен уникальный слон ‒ ученые разводят руками.

Руководство Киевского зоопарка принялось уверять журналистов, что слон Хорос здоров как бык.