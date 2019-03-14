В память о рэпере Децле выпустили клип

Популярный российский рэпер Андрей Меньшиков (aka Лигалайз) выпустил клип на песню «Океан». Как выяснили журналисты «Фразы», композиция посвящена памяти скоропостижно скончавшегося музыканта Кирилла Толмацкого (aka Децл).

Как передает «Лента», режиссером клипа выступил Игорь Волошин, известный по работе над сериалами «Ольга» и «90-е. Весело и громко».

По словам исполнителя, это клип про жизненный путь человека.

«Мы никогда не знаем, когда он оборвется, поэтому каждую минуту нужно жить очень достойно», ‒ отметил Андрей Меньшиков.

Как известно, рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было всего 35 лет.

Как писала «Фраза», мать рэпера Децла назвала причину смерти сына.

Ранее стало известно о тайной болезни рэпера Децла.