Телеканал «Прямой» готовит самый масштабный марафон, посвященный президентским выборам. Как выяснили журналисты «Фразы», в промо проекта «Выборы-2019» указывается, что «предвыборная кампания на пост президента идёт полным ходом, а мы тем временем готовимся к самому масштабному марафону в день выборов и в ночь ожидания результатов».

«Наши журналисты будут во всех штабах кандидатов, в Центризбиркоме, на избирательных участках в Украине и за границей», — заявляют на канале, добавляя, что журналисты «Прямого» также будут присутствовать на участках, где проголосуют наиболее влиятельные политики Украины.

«Большое количество мировых экспертов, срочное обнародование первых результатов экзит-полов, и первых подсчетов. В эту ночь после выборов мы не уйдем из эфира до тех пор, пока не получим всей информации от Центральной избирательной комиссии, как проголосовали на президентских выборах граждане Украины», — отмечается в промо-анонсе проекта «Выборы-2019».