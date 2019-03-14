В Сети смеются над начальником одесской полиции за его украинский язык. Повторил «подвиг» Добкина

В Сети обнародовали ролик с неудачными попытками начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина зачитать на камеру текст на украинском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», видео на своей странице в Facebook опубликовал общественный активист Сергей Стретенко.

Большинство украинских слов Головин произносил с огромным трудом, а некоторые, как например «одинадцятирічна» и «мисливці», он и вовсе не смог произнести.

«В него вселился Азаров...» — прокомментировал Стретенко свое видео.

В комментариях к этому видео пользователи Facebook изрядно посмеялись над начальником областной полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2007 году украинцы смеялись с ролика, в котором тогда еще харьковский градоначальник Михаил Добкин записывал свое обращение к гражданам.

Позже Добкин говорил, что дискредитирующий видеоролик, в котором зафиксированы съемки его предвыборного обращения к харьковчанам, смонтирован.

Спустя несколько лет нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что скандальный видеоролик с участие экс-мэра Харькова Михаила Добкина — это нормальная ситуация на съемочной площадке.