В Киеве у ворот церкви обнаружен труп сотрудника Администрации президента

Сегодня, 14 марта, в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на улице Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины.

Тело обнаружил охранник стройки, который возвращался с ночной смены. Он сразу вызвал полицейских и скорую помощь, сообщает «Информатор».

По словам медиков, у погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь. По словам рабочих стройки, около пяти утра на территорию приезжала бетономешалка и тогда трупа еще не было. Обстоятельства происшествия выясняют криминалисты.

Позже стало известно, что тело принадлежало Александру Бухтатому, который был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 января 2019 года в Киеве кавказец с собаками убил мужчину.

Позднее стало известно, что убитым оказался сотрудник Управления Госохраны Василий Хмелюк.

Сам момент убийства попал на камеры.