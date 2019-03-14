Игрок сборной Косова эпично промазал пенальти, став посмешищем для соцсетей

Полузащитник «Суонси Сити» (английский Чемпионшип) и сборной Косова Берсант Целина стал настоящим антигероем выездного матча против ВБА (0:3). Как выяснили журналисты «Фразы», он не забил пенальти, чем рассмешил социальные сети.

Матч играли накануне в среду, 13 марта. Гости получили право на одиннадцатиметровый удар еще в первом тайме, но Берсант Целина исполнил его так, что поверг фанатов своей команды в шок.

Эпичный промах с точки уже вызвал массу иронии в социальных сетях.

Некоторые даже называют его «худшим в истории английского футбола».

Видео пенальти:

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