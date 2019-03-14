В США хоккеист забросил шайбу «вопреки законам физики»

Необычный случай произошел во время хоккейного матча АХЛ в США между командами «Техас Старс» и «Манитоба Мус». Как выяснили журналисты «Фразы», тут была заброшена очень необычная шайба.

Видео поделилась в «Твиттере» техасская команда.

В комментариях написали, что результативный удар Джоэла Хэнли «случился вопреки законам физики».

Как видно на видео, хоккеист совершал вбрасывание шайбы с середины площадки в чужую зону, однако «снаряд» рикошетом от бортика сначала попал в штангу, а потом – залетел в ворота за спиной у оторопевшего вратаря.

In case you were wondering what puck luck looks like... ???????? (assisted by stanchion) pic.twitter.com/crJzugG0m8 — Texas Stars (@TexasStars) 14 марта 2019 г.

Как писала «Фраза», в США шайба едва не убила комментатора.