Нобелевскую премию мира в этом году может получить школьница

В Швеции решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира шестнадцатилетнюю школьницу. Как выяснили журналисты «Фразы», Грета Турнберг известна своими протестами против глобального потепления и общественной деятельностью в данной области.

Как пишут местные СМИ, выдвинуть девочку на премию решили несколько шведских политиков.

В прошлом году школьница прославилась тем, что устраивала каждую неделю одиночные пикеты перед парламентом страны, требуя соблюдать Парижский договор по сокращению вредных выбросов.

Сама Грета Турнберг сказала: «Мне очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию».

Как писала «Фраза», в прошлом году Нобелевскую премию мира получили бывшая рабыня ИГИЛ и африканский гинеколог.

Ранее ученый, открывший устройство ДНК, угодил в крупный расистский скандал.