Скандал с избиением детьми взрослого мужчины в Харькове набирает обороты

В Харькове набирает обороты скандал вокруг избиения группой детей взрослого мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», этим происшествием уже заинтересовалась полиция.

По словам автора видео, зачинщиками конфликта стали не дети, а двое взрослых мужчин, которые были пьяны и еле стояли на ногах. Но местные жители говорят, что детвора там хулиганит регулярно, сообщает «Апостроф».

В свою очередь директор школы, в которой учатся герои ролика, пообещала провести с ними определенную работу. В полиции заявили, что по данному факту будет проведена проверка. Сперва будет установлен возраст детей, и если они достигли предела самостоятельной ответственности, то меры юридического воздействия будут применены непосредственно к ним. Если нет — то отвечать будут их родители.

Ранее «Фраза» сообщала, что во дворе одной из многоэтажек в Харькове произошел неординарный случай: там толпа детей атаковала взрослого мужчину.