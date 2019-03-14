В Киеве произошло ДТП с БТР

В среду, 13 марта, на улице Академика Заболотного в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись БТР и автомобиль военной инспекции Lada Samara.

Как передает «Информатор», машина сопровождала БТР по направлению к метро «Теремки».

Инцидент произошел, когда перед автомобилем охраны заглохла одна из машин, ехавшая в этой же полосе, – та была вынуждена затормозить, после чего в Lada Samara врезался БТР.

Позже выяснилось, что БТР был после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Появилось видео с места ЧП:

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