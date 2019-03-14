Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве произошло ДТП с БТР

В Киеве произошло ДТП с БТР

В среду, 13 марта, на улице Академика Заболотного в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись БТР и автомобиль военной инспекции Lada Samara.

Как передает «Информатор», машина сопровождала БТР по направлению к метро «Теремки».

Инцидент произошел, когда перед автомобилем охраны заглохла одна из машин, ехавшая в этой же полосе, – та была вынуждена затормозить, после чего в Lada Samara врезался БТР.

Позже выяснилось, что БТР был после ремонта и у него отказали тормоза.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве эвакуатор протаранил маршрутку.

Ранее в Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем.

Тэги: Киев, ДТП, общество, транспорт, БТР, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.03.19 09:17

Резня в Руанде: что это было?

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
13.03.19 09:05

Об очередном «наезде» на бывшего омбудсмана Карпачеву

Автор: Александр Карпец

Дайджест

«Встаю до рассвета, кормлю котов». Обед с третьим президентом Украины Виктором Ющенко
13.03.19 13:36

«Встаю до рассвета, кормлю котов». Обед с третьим президентом Украины Виктором Ющенко

Автор: Ольга Духнич, «Новое Время»

Выбор редакции
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве произошло ДТП с БТР

В Киеве произошло ДТП с БТР
14.03.19 07:53
Последние новости
14.03.19 07:53

В Киеве произошло ДТП с БТР
13.03.19 23:22

Вилкул обещает вернуть Украину в список морских держав
13.03.19 21:15

Держателя «общака» Ватикана признали виновным в педофилии
13.03.19 20:47

В Бразилии произошел массовый расстрел детей
13.03.19 20:10

Киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ
13.03.19 19:41

Украина присоединилась к санкциям против Boeing. Но не без оговорки
13.03.19 19:00

Главные новости за 13 марта 2019 года
Фото и Видео
В Киеве произошло ДТП с БТР
В Киеве произошло ДТП с БТР
В Киеве произошло ДТП с БТР
В Киеве произошло ДТП с БТР
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
В Бразилии произошел массовый расстрел детей
Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке
Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке
Порошенко в Чернигове встретили криками «Ху…ло!» и «Ссыкун!»
Порошенко в Чернигове встретили криками «Ху…ло!» и «Ссыкун!»
Как оказалось, скончавшийся от инсульта актер Люк Перри совсем немного не дожил до своей свадьбы
Как оказалось, скончавшийся от инсульта актер Люк Перри совсем немного не дожил до своей свадьбы
В столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось
В столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось
В Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище
В Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище
На Марсе обнаружен загадочный объект
На Марсе обнаружен загадочный объект
Мать забыла ребенка в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет пришлось разворачивать
Мать забыла ребенка в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет пришлось разворачивать
В одном из парков Днепра нашли труп бомжа (18+)
В одном из парков Днепра нашли труп бомжа (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.