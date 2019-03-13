В Бразилии произошел массовый расстрел детей

В среду утром, 13 марта, в бразильском городе Сан-Паулу произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», двое злоумышленников открыли прицельный огонь по школьникам и учителям.

Как передает Globo, подростки в капюшонах зашли в учебное заведение приблизительно в 9-30 и стали стрелять по людям. После массового расстрела они совершили самоубийство.

Сообщается, что в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть учеников. Есть жертвы и среди сотрудников учебного заведения. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили около 20-ти человек.

По словам очевидцев, у одного из нападавших было огнестрельное оружие, а другой был вооружен ножом.

В настоящее время территория школы оцеплена правоохранителями. Причины нападения выясняются.

Как писала «Фраза», в США уволенный мужчина открыл прицельный огонь по бывшим коллегам. Досталось и полицейским.

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