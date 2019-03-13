В столичном общежитии прогремел взрыв. Без жертв, увы, не обошлось

Во вторник, 12 марта, в Соломенском районе Киева в общежитии на улице Молодогвардейской прогремел взрыв. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений, взрывотехники и врачи скорой. В одной из комнат общежития они увидели лежащее тело мужчины с телесными повреждениями с неизвестным предметом в руках.

Сосед погибшего рассказал, что мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил. Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался.

От полученных телесных повреждений мужчина погиб. Почему сосед по комнате сразу не предоставил товарищу помощь, не вызвал скорую и только на следующий день сообщил о случае правоохранителям, будут устанавливать следователи.

Пострадавшим оказался житель Киевской области, 1987 года рождения, временно работавший в столице. По факту гибели мужчины открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 сентября 2019 года в Киеве произошел пожар в общежитии, расположенном по адресу Волго-Донский переулок, 5. Причиной ЧП стал взрыв микроволновой печи в одной из комнат.