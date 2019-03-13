Мать забыла ребенка в аэропорту Саудовской Аравии. Самолет пришлось разворачивать

Самолет, летевший из Саудовской Аравии в Малайзию, вынужден был вернуться обратно вскоре после взлета. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной стало то, что одна из пассажирок умудрилась забыть в аэропорту собственного ребенка.

Самолет направлялся из аэропорта Джида в Куала-Лумпур, однако сразу же после взлета женщина сказала экипажу, что забыла своего ребенка в зале ожидания, сообщает kratko-news.com.

Спустя некоторое время после общения экипажа с диспетчерами аэропорта, им было дано разрешение на посадку. При этом диспетчеры были крайне удивлены этой ситуации, отметив, что это для них нечто новое.

Стоит отметить, что самолеты крайне редко возвращаются или отклоняются от курса, находясь в воздухе, из-за чего-то менее серьезного, чем технические или профессиональные проблемы со здоровьем.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года в Харькове непутевая мамаша «забыла» малыша на детской площадке.