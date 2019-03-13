Пассажир самолета снял на видео НЛО, который летел рядом

В Сети распространяется видео, которое многие специалисты называют одним из самых впечатляющих доказательств существования НЛО. Как выяснили журналисты «Фразы», видео было снято с борта летящего самолета.

Автор ролика летел на самолете 8 марта и неожиданно увидел в иллюминаторе загадочный дискообразный объект. Удивленный очевидец снял НЛО на камеру своего смартфона и разместил видео в интернете, сообщает kratko-news.com.

Таинственный НЛО позади самолета был замечен многими пассажирами, и они не смогли найти рациональное объяснение того, что происходит. Более того, они опасались того, что неопознанный объект преследует лайнер, но вскоре он исчез. Пилоты рассказали, что во время полета ничего необычного не заметили.

Уфологи же уверены, что нельзя говорить о странном облаке, бликах в объективе камеры или о чем-то, что осталось на оконном стекле.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские пилоты заявили, что видели НЛО.

Также астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.

В начале декабря 2018 года американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО.

Также в начале декабря на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором приводятся снимки реки Замбези. По мнению авторов видео, там рухнула летающая тарелка.

В конце декабря 2018 года американские уфологи утверждали, что обнаружили новые доказательства существования НЛО.

В середине января 2019 года в США на юге штата Невада двое местных жителей поймали в объектив своего дрона нечто очень похожее на НЛО. Видеозапись велась неподалеку от легендарной авиабазы «Зона 51».

В конце февраля в американском городе Ипсиланти (штат Мичиган) местных жителей напугал инопланетный объект довольно странной формы.