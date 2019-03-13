Днепр потрясло кровавое ДТП с участием грузовика (18+)

Вечером вторника, 12 марта, в Днепре на перекрестке улиц Илларионовской и Буковинской произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись грузовик и автомобиль Great Wall.

Как передает «Информатор», водитель легковой машины погиб на месте. Двух его пассажиров госпитализировали с места аварии.

Полиция выяснила, что грузовик буквально протаранил автомобиль. Водитель грузового авто не пострадал.

Появилось видео 18+ с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре произошло кровавое ДТП с участием маршрутки.

Ранее в Днепре мужчину избили, задушили и бросили в костер.