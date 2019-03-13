В Киеве сожгли ларек лотереи – сотрудник чудом успел спастись

Поздно вечером вторника, 12 марта, на проспекте Генерала Ватутина, 10 в Киеве сожгли ларек «Суперлото». Как выяснили журналисты «Фразы», внутри находился сотрудник.

Как передает «Информатор», мужчина чудом успел спастись, а сам МАФ сгорел.

Как говорят очевидцы, в данном ларьке происходили азартные игры.

Сообщается, что к МАФу «подошел мужчина в темной одежде с рюкзаком и бросил внутрь какой-то предмет, после чего начался пожар».

Никто из посетителей не пострадал.

Поджигателю удалось сбежать.

Отмечается, что прибывшие сюда полицейские «обнаружили элементы пиротехники РДГ-55 МЧ: это дымовая граната, которая при действии может излучать языки пламени».

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции.

Ранее под Киевом героически спасли сотни поросят.