В Киеве сожгли ларек лотереи – сотрудник чудом успел спастись

Поздно вечером вторника, 12 марта, на проспекте Генерала Ватутина, 10 в Киеве сожгли ларек «Суперлото». Как выяснили журналисты «Фразы», внутри находился сотрудник.
Как передает «Информатор», мужчина чудом успел спастись, а сам МАФ сгорел.
Как говорят очевидцы, в данном ларьке происходили азартные игры.
Сообщается, что к МАФу «подошел мужчина в темной одежде с рюкзаком и бросил внутрь какой-то предмет, после чего начался пожар».
Никто из посетителей не пострадал.
Поджигателю удалось сбежать.
Отмечается, что прибывшие сюда полицейские «обнаружили элементы пиротехники РДГ-55 МЧ: это дымовая граната, которая при действии может излучать языки пламени».
Видео с места ЧП:
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