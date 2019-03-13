Лещенко показал, как друзья Порошенко «наварили» 600 000 евро

Депутат Сергей Лещенко показал, что такое коррупция в сфере украинской обороны на примере государственного завода «Импульс» из города Шостка, который входит в структуру Укроборонпрома. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Лещенко сообщил в своем блоге.

Лещенко пишет, что куратор предприятия — бизнес-партнер Порошенко и первый замсекретаря Совбеза Олег Гладковский. «Этот пример — типичный. Но он показывает, насколько деградировал Укроборонпром», — отмечает депутат.

В апреле 2018 года «Импульс» продал 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенитель за 95 000 евро. Покупателем стал кипрский оффшор PH Strategic Business Limited. Получателем продукции — сербская компания Sloboda. Sloboda купила всю эту продукцию уже не за 95 000, а почти за... 700 000 евро. Оплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег.

Итого, «навар» составил 600 000 евро с одной только партии, отметил Лещенко.