В центре Хмельницкого средь бела дня транслировали видео «для взрослых» (18+)

Во вторник, 12 марта, в центре Хмельницкого вместо рекламы показывали видео категории «только для взрослых». Как выяснили журналисты «Фразы», «оплошность» быстро исправили, однако прохожие успели снять видео.

Как передает портал 0382, скандальную «картинку» вывели на экран, расположенный возле здания городской филармонии.

На заснятом очевидцами видео видно, как на экране транслируются сексуальные сцены из порнографического фильма. Через некоторое время на экране появился «Рабочий стол» с окнами запущенных программ.

Предположительно, ответственный за трансляцию пытался выключить порно, но ему это удалось не сразу.

Внимание! Видео категории 18+

Как писала «Фраза», телеканал Пинчука показал в эфире развлекательного шоу российского солдата, который «недавно служил на Украине».

Ранее в Чехии две девушки повторили «подвиг» харьковчанок, которые погибли в ДТП, ведя онлайн-трансляцию.