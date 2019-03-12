Во Львове прямо в Ратуше демонстративно справили нужду

В сети Интернет появилось видео, как во львовской Ратуши женщина удовлетворила свои физиологические потребности. Как выяснили журналисты «Фразы», действующим лицом инцидента стала Ирина Шишковская ‒ лидер недавней акции протеста стоматологов.

Как передает «Без табу», скандальное «мероприятие» произошло 6 марта в холле сессионного зала. Как отмечают журналисты, сама дикая выходка походит на какое-то «послание», поскольку туалеты в Ратуше никто не блокировал и протестующии имели к ним полный доступ.

Сообщается, что «хулиганка» занимает должность заместителя главврача 3-й городской стоматологической поликлиники.

Как писала «Фраза», разъяренные стоматологи сорвали сессию Львовского горсовета.

Ранее в здание горсовета Львова ворвались дворники.