В Одессе ветер сдул в море коляску с ребенком

В Одессе штормовой ветер сдул коляску с ребенком с пирса в открытое море. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщил пользователь Василий Бушаров.

Произошло все на пляже в Аркадии. Внезапно на пирсе один из парней начал быстро раздеваться и прыгнул в море, где температура воды составляет не более 5 градусов. Он прыгнул в воду и через несколько секунд на пирсе появился ребенок, а за ним и женщина. После этого выбрался на пирс и сам мужчина.

Как оказалось, порыв ветра сдул коляску с ребенком с пирса в воду, а за ней прыгнула женщина. И не известно, чем бы все закончилось, если бы не смелый молодой человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 год в Одесской области маленького мальчика смыло волной в море.

В ноябре того же года в Одессе утонула девушка, которую смыло с пирса водой.