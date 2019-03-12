Киевские детишки придумали себе новое опасное развлечение

Во дворе одного из жилых высотных домов Киева малолетние дети придумали себе довольно опасную забаву. Как выяснили журналисты «Фразы», играя в регулировщиков, дети останавливают автомобили, рискуя угодить под колеса.

«Замечательное видео; девочка-регулировщица рулит во дворе. Родители, заранее учите детей безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, возле школ и переходов», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как девочка выбегает на дорогу прямо перед движущимся автомобилем, останавливая его, затем по ее команде дорогу переходит группа других детей.

К счастью, водитель вовремя среагировал на требование «регулировщицы» и остановил авто.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года появилось видео, на котором видно, как в Киеве подросток выскакивает на дорогу и ложится под проезжающую фуру. В следующее мгновение он перекатывается в сторону, едва успев увернуться от колес фуры, идущей следом за первой.

В середине февраля 2019 года сообщалось, что киевские подростки начали увлекаться новой смертельно-опасной игрой. Суть этой «игры» заключается в том, чтобы перебежать перед потоком автомобилей на оживленном участке дороги и выжить.

Напомним также, что среди подростков Киева набирает популярность новое опасное развлечение — руфинг.