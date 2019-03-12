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Киевские детишки придумали себе новое опасное развлечение

Киевские детишки придумали себе новое опасное развлечение

Во дворе одного из жилых высотных домов Киева малолетние дети придумали себе довольно опасную забаву. Как выяснили журналисты «Фразы», играя в регулировщиков, дети останавливают автомобили, рискуя угодить под колеса.

«Замечательное видео; девочка-регулировщица рулит во дворе. Родители, заранее учите детей безопасному поведению на улице. Водители, будьте вдвойне бдительны во дворах, возле школ и переходов», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как девочка выбегает на дорогу прямо перед движущимся автомобилем, останавливая его, затем по ее команде дорогу переходит группа других детей.

К счастью, водитель вовремя среагировал на требование «регулировщицы» и остановил авто.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года появилось видео, на котором видно, как в Киеве подросток выскакивает на дорогу и ложится под проезжающую фуру. В следующее мгновение он перекатывается в сторону, едва успев увернуться от колес фуры, идущей следом за первой.

В середине февраля 2019 года сообщалось, что киевские подростки начали увлекаться новой смертельно-опасной игрой. Суть этой «игры» заключается в том, чтобы перебежать перед потоком автомобилей на оживленном участке дороги и выжить.

Напомним также, что среди подростков Киева набирает популярность новое опасное развлечение — руфинг.

Тэги: Киев, общество, игра, опасность, дети, развлечение, новости Украины

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