Комедия «Честный человек» Луи Гарреля выходит в украинский прокат

14 марта в украинский прокат выходит романтическая комедия «Честный человек»: в этот день в столичном кинотеатре «Киев» состоится специальный показ — ленту зрителям представит кинокритик и ведущий Андрей Алферов. Как выяснили журналисты «Фразы», «Честный человек» — это вторая режиссерская работа Луи Гарреля, в которой актер также исполнил главную роль.

«Честный человек» — это парижская история о любви, смерти, дружбе и предательстве. Абель — последний романтик Парижа: он полон решимости вновь завоевать Марианну, которая восемь лет назад предпочла ему лучшего друга. Теперь, когда того не стало, Абелю уже ничто не помешает вернуть любовь его жизни... разве что ревнивый сын Марианны, да одна очаровательная, по уши влюбленная в Абеля девушка — кажется, в этой истории любви даже самые невинные создания вынашивают коварные планы.

«Честный человек» — вторая режиссерская работа Луи Гарреля; его первый фильм, мелодрама «Друзья», также рассказывал о любовном треугольнике. Наследник режиссерско-актерской династии и секс-символ французского кино выступает также соавтором сценариев своих фильмов.

В фильме появятся жена Гарреля, актриса и модель Летиция Каста, а также Лили-Роуз Депп. Дочь Джонни Деппа уверенно чувствует себя во французском кино — за роль Айседоры Дункан в драме «Танцовщица» она была номинирована на премии «Сезар» и «Люмьер» как самая многообещающая начинающая актриса; в 2019 году этой номинации на «Сезар» она удостоилась и за «Честного человека».

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто, где фильм получил отличные зрительские отзывы и похвалу критиков за «нетрадиционный сценарий». Фильм был также отмечен премией жюри за лучший сценарий на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

«Трудно представить что-то более „французское“, но Гаррелю удается не скатиться до карикатуры, предлагая взамен несколько до невозможности смешных моментов и лихо закрученных поворотов сюжета» — пишут о фильме Hollywood Reporter.

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