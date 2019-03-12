Главу фракции БПП обозвали придурком прямо в сессионном зале

Сегодня, 12 марта, в Верховной Раде Украины председатель фракции БПП Артур Герасимов продемонстрировал аудиозапись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским и заявил, что лидер «Батькивщины» должна публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом. Как выяснили журналисты «Фразы», за это его обозвали придурком.

«Сегодня вся страна обсуждает разговор между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я хотел бы, чтобы вы услышали это еще раз сейчас», — заявил Герасимов и включил на телефоне запись разговора, сообщает «Страна».

Во время демонстрации записи к трибуне подошел нардеп от «Батькивщины» Александр Абдуллин и заявил: «Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну».

Герасимов на это не обращал внимания и добавил, что его фракция требует публичного отчета о финансовых договоренностях Тимошенко с Коломойским.