На Русановском озере в Киеве произошла экологическая катастрофа

На Русановском озере в Киеве произошел массовый мор рыбы, которая начала гнить и вонять. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители считают, что во всем виноваты строители, которые второй год возводят мост через озеро.

Вдоль берега всего побережья лежит более 200 мертвых туш толстолобика и карпа, сообщает ТСН.

Экологи взяли на экспертизу пробы воды, чтобы выяснить причины гибели.

При этом местные жители считают, что виновными в гибели рыбы являются строители, которые уже второй год возводят мост через озеро.

«Мне 40 лет, за свою жизнь я такое наблюдаю впервые. Говорят, духота, рыба задохнулась. При более сильных морозах и более толстом льде такого никогда не было. Они со своими цементными добавками, химия, бетон — это все попало в котлован, и они оттуда откачивают эту воду. Отсюда столько дохлой рыбы», — уверяет житель Русановских садов Станислав Яблонский.

Киевляне опасаются, что грязная вода с цементом и остатками топлива может попасть и в Днепр, так что экологическая катастрофа может приобрести более серьезные масштабы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце января 2019 года на окраине Киева из-за аварии на теплосети в одном из озер погибли черепахи и рыбы.