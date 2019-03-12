В Борисполе обрушилась часть стены многоэтажного дома

В Киевской области в городе Борисполь произошло ЧП: на улице Киевский шлях, 87 обрушилась часть стены многоэтажного дома. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

Он добавил, что, к счастью, обошлось без жертв.

Как рассказали местные жители, дом был построен более 30 лет назад, однако это уже не первое повреждение здания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Одессе рухнула стена многоквартирного жилого дома. Благо, обошлось без жертв.

18 февраля 2019 года в Киеве обрушилась стена дома, расположенного на бульваре Тараса Шевченко.