На Николаевщине сильный ветер «сдул» вышку мобильного оператора

В Николаевской области в городе Южноукраинск из-за сильного ветра рухнула вышка мобильной связи одного из украинских операторов. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители опубликовали видео, на котором был запечатлен сам момент падения.

Благо, в результате происшествия никто не пострадал.

В самом Николаеве накануне из-за сильных порывов ветра дерево упало на маршрутку, в которой находилось 15 человек. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних детей и взрослый человек, их с травмами разной степени госпитализировали.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 11 марта, мощный ветер в Киеве срывал крыши и валил деревья.

Одно из деревьев рухнуло на здание Верховной Рады Украины.