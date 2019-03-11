Нацкорпус наведался на митинг Порошенко в Житомире

В понедельник, 11 марта, на площади Королева в Житомире прошел митинг с участием президента Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», мероприятие посетили и представители местного отделения Национального корпуса.

Как передает «Страна», непосредственно возле сцены находилось лишь небольшое число «избранных» участников митинга. Остальных же горожан (в т.ч. и представителей Нацкорпуса) вынудили слушать президента стоя за железным забором.

Отмечается, что во время выступление главы государства из толпы постоянно доносились выкрики «Ганьба!», «Брехло!», а кто-то из недовольных горожан даже развернул плакат с изображением блогера Анатолия Шария. Представители же Нацкорпуса, которых собралось около 30 человек, держали в руках плакаты, напоминающие президенту о коррупционном скандале в оборонной сфере.

Сообщается, что приблизительно в 18-38 Петр Порошенко «свернул» свое выступление, заявив, что акция против него проплаченная и в 18-45 покинул центральную площадь.

Как писала «Фраза», националисты атаковали Порошенко в Черкассах.

Позднее стало известно, что в результате атаки Нацкорпуса на президента, в больницу угодили сразу 19 полицейских.