В Днепре мужчину избили, задушили и бросили в костер

В воскресенье, 10 марта, в Днепре на улице Надежды Алексеенко был обнаружен труп со следами насильственной смерти. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили обстоятельства случившегося и смогли установить подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 34-летний местный житель.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые в ходе ссоры с 59-летним погибшим напали на него и начали избивать. Нанеся ему многочисленные удары по голове и телу, злоумышленники начали его душить.

А когда жертва уже потеряла сознание, злоумышленники бросили его тело в костер. От полученных травм мужчина умер на месте.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Одесщине убили и сожгли израильтянина, приехавшего повидать историческую родину.