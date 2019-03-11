В Киеве возле трамвайной остановки сбили женщину и крошечную девочку

Утром понедельника, 11 марта, на улице Привокзальной, 10 в Дарницком районе Киева автомобиль Citroen сбил женщину и девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», они переходили дорогу, выйдя из трамвая, но не дойдя до «зебры».

Как передает «Информатор», сбив людей, автомобиль, чтобы не переехать их, развернулся и врезался в «Жугили».

Водитель Citroen оказала пострадавшим первую медицинскую помощь. На вид ребенку не более пяти лет.

Женщину и девочку госпитализировали. Врачи говорят, что их здоровью ничего не угрожает. Лишь чудом они отделались легкими ссадинами.

Появилось видео с места ДТП:

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