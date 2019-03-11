В Киеве эвакуатор протаранил маршрутку

В Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», утром понедельника, 11 марта, по адресу Броварской проспект, 3 маршрутку «Богдан» протаранил эвакуатор.

Как сообщает «Информатор», к счастью, никто не пострадал. В момент аварии в маршрутке не было пассажиров.

Водитель эвакуатора рассказал, что ехал по второй полосе в сторону метро «Лесная». Тут же стояла маршрутка на «авариейке», которую невнимательный водитель не заметил и врезался в нее.

Авария произошла на небольшой скорости – до сорока километров в час.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве водитель прямо на ходу кирпичом чинил маршрутку.

Ранее в Киеве иномарка протаранила остановку общественного транспорта.