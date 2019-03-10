Националисты атаковали Порошенко в Черкассах

В субботу, 9 марта, представители «Национального корпуса» отправились в Черкассы, где в это время пребывал президент Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», после выступления Порошенко,националисты зажгли файеры и начали распылять газ.

Страна пишет, что произошли стычки с полицией, в которых пострадал начальник областной полиции.

Напомним, в субботу, 9 марта, в центре Киева проходила массовая акции протеста против коррупционных «схем» в оборонной сфере. Шествие националистов в сторону Администрации президента переросло в столкновения с полицией.