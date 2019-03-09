Митинг Нацкорпуса в Киеве перерос в драку с полицией

В субботу, 9 марта, в центре Киева проходит массовая акции протеста против коррупционных «схем» в оборонной сфере. Как выяснили журналисты «Фразы», шествие националистов в сторону Администрации президента переросло в столкновения с полицией.

Как передает «Страна», накануне митинга в Нацкорпусе заявляли, что экс-замглавы СНБО Олег Гладковский, который является фигурантом расследования журналистов о крупных хищениях, готовит силовые провокации против полицейских, охраняющих акцию, чтобы потом в этом обвинить националистов.

Сообщается, на Майдане собралось не менее полутора тысяч человек, после чего часть протестующих направилась в Правительственный квартал, где путь им преградили правоохранители.

Как писала «Фраза», «Нацдружины» решили понаблюдать за выборами, чтобы «дать кому-то по морде».

Ранее в центре Киева радикалы устроили драку с феминистками.