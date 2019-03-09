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«Это не он!» Во Львове родители не узнали собственного сына, погибшего в зоне АТО

«Это не он!» Во Львове родители не узнали собственного сына, погибшего в зоне АТО

Во Львове разразился громкий скандал во время отпевания 21-летнего военнослужащего Богдана Слободы, погибшего в зоне АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», родители не смогли опознать собственного сына.

Как передает УНИАН, корреспондент общественной организации «Варта1» снял на похоронах видео, на котором родственники погибшего в состоянии шока кричат, что человек в гробу — вовсе не тот, с кем они должны прощаться.

Тем не менее, священник все же решил продолжить мероприятие, указав, что в любом случае, отпеть покойного ‒ его христианский долг.

Сообщается, что на церемонии прощания имели место и другие нестыковки. По словам родственников погибшего, на погребальном кресте умершего указаны фамилия и имя Богдана, однако не правильные данные отчества.

Как писала «Фраза», Окуеву похоронили без публичного прощания. Место погребения семья не разглашает.

Ранее в Москве простились с Кобзоном. Не обошлось без скандала.

Тэги: Львов, общество, смерть, похороны, церковь, скандал, священник, гибель, АТО, ВСУ, война на Донбассе, новости Украины

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