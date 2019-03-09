В Киеве пьяный подросток решился протаранить полицейское авто

В ночь с 8 на 9 марта в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», казенное авто было испытано на прочность при помощи угнанной иномарки.

Как передает «Информатор», копы заметили автомобиль Lancia, который проходил по ориентировке как угнанный, и подали сигнал водителю остановиться. Однако тот проигнорировал требование и «дал и по газам».

Сообщается, что патрульные настигли правонарушителя на пересечении улиц Антоновича и Загородней. Однако тот пошел на отчаянный шаг: резко вывернул руль и буквально снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели за пределы проезжей части.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один из патрульных. Водителя же Lancia удалось задержать. Им оказался несовершеннолетний киевлянин 2002 года рождения. Тест на наличие алкоголя в его крови показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза.

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