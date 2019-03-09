На Киевщине полыхает сухая трава: огонь подбирается к жилым домам

В Вышгородском районе Киевской области загорелась сухая трава. Как выяснили журналисты «Фразы», от огня могут пострадать сразу несколько сел.

Как передает ТСН, площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в селе Ваховка, где пламя приблизилось к жилым домам. Пожарным удалось отразить «атаку» огненной стихии, однако огонь успел уничтожить как минимум два сарая.

Сообщается, что борцы с огнем выкопали рвы, чтобы пламя не перекинулось на лесополосу, однако о полной ликвидации пожара говорить пока рано.

Как писала «Фраза», в Чернобыльской зоне полыхал крупный пожар.

Ранее в селе под Днепром вспыхнул завод пластмассовых изделий.