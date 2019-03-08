В центре Киева радикалы устроили драку с феминистками

В пятницу, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь радикалы и феминистки подрались по случаю Международного женского дня.

Как передает «РБК-Украина», на площади собралось около сотни киевских феминисток для проведения т. н. Марша женщин. Организаторы мероприятия заявили, что 8 марта ‒ это день борьбы за права женщин. В противовес же им пришло примерно полторы сотни участников правых организаций «Традиции и порядок» и «Братство».

Сообщается, что после провокации и последовавшей стычки с феминистками, как минимум двое противников марша были задержаны.

Как писала «Фраза», около 200 футбольных хулиганов устроили очередное побоище в Киеве.

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