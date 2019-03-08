В сеть попало видео зверского избиения запорожского экс-борца с коррупцией

Нападение на известного запорожского общественника Дмитрия Марченко было зафиксировано на камеру уличного видеонаблюдения. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео выложил в социальную сеть Facebook замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как передает портал «Вместе», правоохранителя удивил тот факт, что преступление произошло средь бела дня во дворе многоэтажки, однако никто из возможных очевидцев не сообщил в скорую и полицию о происшествии.

Несмотря на это, Вячеслав Аброськин пообещал обязательно найти и задержать «подонков-молотобойцев».

Как сообщалось, нападение на бывшего главу антикоррупционной комиссии при ЗОГА Дмитрия Марченко произошло 5 марта приблизительно в 15-00 у подъезда по его месту жительства. Четверо неизвестных нанесли потерпевшему множественные удары по голове. Убегая, злоумышленники забрали сумку своей жертвы. Самого же Марченко доставили в реанимацию с проломленным черепом.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине какой-то отморозок по-жесткому «оприходовал» известного активиста.

Ранее в Одессе из «помповика» расстреляли местного автомайдановца.