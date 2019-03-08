Космический корабль SpaceX возвращается на Землю: прямая трансляция

Сегодня, 8 марта, команды частной компании SpaceX и государственного агентства NASA выполняют заключительный этап испытательного полета многоразового корабля Crew Dragon. Как выяснили журналисты «Фразы», население Земли может наблюдать за процессом в прямом эфире.

Как передает «ЛИГА», в 09-31 по киевскому времени космический аппарат успешно отстыковался от Международной космической станции.

Приблизительно в 14:30 начнется сведение корабля с орбиты, которое завершится ориентировочно в 15:45 приводнением в Атлантическом океане неподалеку от восточного побережья американского штата Флорида.

Весь процесс транслируется из центра управления миссиями NASA.

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