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В Чернигове прямо на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В Чернигове прямо на ходу загорелся троллейбус с пассажирами

В четверг, 7 марта, на проспекте Мира в Чернигове загорелся троллейбус с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», благодаря решительным действиям водителя обошлось без пострадавших.

Как передают «Факты», пожар в кабине троллейбусу № 9 произошел возле библиотеки им. Короленко. По словам очевидцев, женщина-водитель среагировала оперативно ‒ сразу же обесточила транспортное средство и открыла двери. Всего в салоне находилось 40 человек.

По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность электропроводки. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит.

Как писала «Фраза», в Киеве на «Кардачах» загорелся троллейбус. Огнетушитель оказался неисправным.

Ранее в Тернополе средь бела дня сгорел переполненный троллейбус.

Тэги: пожар, водитель, общество, библиотека, происшествие, троллейбус, ЧП, Чернигов, пожарные, МЧС, центр города, пассажиры, новости Украины

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